Dosta veda!

Musa , 10 yaşındaydı. Güreşe çok meraklıydı. Son antrenmana kalbi dayanmadı, aramızdan ayrıldı. Son yolculuğunda köpeği de yalnız bırakmadı.
Üzücü olay önceki gün Adana'da yaşandı.
İlkokul öğrencisi Musa Sayın (10), güreş kursuna katıldı. Antrenman sırasında aniden yere yığıldı. Kalp krizi geçiren küçük çocuk kurtarılamadı. Dün ise cenazesi vardı. Kendisinin büyüttüğü 'Alaç' isimli köpeği de oradaydı. Sayın'ın tabutunu takip edip toprağa verilişini karın üzerine uzanarak izledi. Daha sonra vatandaşlarla birlikte bölgeden ayrıldı.
Küçük çocuğun arkadaşları da, mezarının başında gözyaşı döküp dua etti. 'Alaç' ise olanları uzaktan seyretti.
Üzücü olay önceki gün Adana'da yaşandı.
İlkokul öğrencisi Musa Sayın (10), güreş kursuna katıldı. Antrenman sırasında aniden yere yığıldı. Kalp krizi geçiren küçük çocuk kurtarılamadı. Dün ise cenazesi vardı. Kendisinin büyüttüğü 'Alaç' isimli köpeği de oradaydı. Sayın'ın tabutunu takip edip toprağa verilişini karın üzerine uzanarak izledi. Daha sonra vatandaşlarla birlikte bölgeden ayrıldı.
Küçük çocuğun arkadaşları da, mezarının başında gözyaşı döküp dua etti. 'Alaç' ise olanları uzaktan seyretti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.