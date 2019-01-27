Aile faciası

Aydın Karacasu'da çoban Aybars Ö. (37), dün eşi Urkiye Ö. (28) ile tartıştıktan sonra cinnet getirdi. Benzin dökerek ailesiyle yaşadığı barakayı ateşe verdi. Yangında Aybars Ö.'nün oğlu Gökhan Ö. (11) yaşamını yitirdi. Vücutlarında yanık oluşan ve dumandan etkilenen eşi Urkiye Ö. ve küçük oğlu Fatih Ö. (9) yaralandı. Olayın ardından cani adam, av tüfeğiyle yaşamına son verdi. Hayati tehlikesi devam eden anneoğul, Ankara'daki hastaneye sevk edildi.
- Yaşam
- 27.01.2019
- Gazete
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