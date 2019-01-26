'Topuk'ladı!

Açtığı kafeye ruhsat için apartman sakinlerinin rızasını alması gereken kadının karşısına 'topuklu ayakkabı' engeli çıktı. Ayakkabılarının çıkardığı ses yüzünden işyerini kapatmak zorunda kaldı. Olay Denizli'de yaşandı. Nihal Eren (45) geçen Kasım'da bir apartmanın giriş katını kiraladı. 3 bin lira da masraf yaptı. Aynı ayın 18'inde henüz ruhsat almadan kafenin açılışını yaparak hizmet vermeye başladı. İşyerinin üst katındaki kiracılar, Eren'in topuklu ayakkabı sesinden rahatsız olup, kendisini defalarca uyardı. Ancak Eren, uyarıları dikkate almadı. Apartman sakinleri ise ruhsatı alması için gereken imzaları atmaya yanaşmadı. Eren kafeyi kapatıp başka adrese taşındı. Nihal Eren, boşalttığı kafenin camına, 'Bina sakinleri ve dükkan sahibi daha karakterli ve kaliteli olan bir yere taşındım. Adres için arayınız' yazılı not yapıştırdı. Eren, "'Topuk sesleri yukarıya kadar geliyor, rahatsız oluyoruz. Uyuyamıyoruz, topuk seslerini tek tek sayıyoruz' diyerek şikayet etmeye başladı. 'Yaza kadar idare eden, çıkacağım' dedim. Ruhsatım olmadığı için de çıkmak zorunda kaldım" diye konuştu.
- Yaşam
- 26.01.2019
- Gazete
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