öksürük, nefes darlığı, göğüste baskı hissi, hışıltı solunum... Tüm bunlaren önemli belirtilerini oluşturuyor. Ülkemizde her 100 yetişkinden 7'sini etkiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan,astım hakkında şu bilgileri veriyor:Hava yollarının ataklar halinde gelen daralması ile seyreden astımda toz, duman, gazlı buharlı, kokulu ortamlar, ev tozu akarları, aşırı sıcak ortam, aşırıgibi faktörler hastalığı tetikliyor.Kronik bir hastalık olan astımda, ilaçların düzenli kullanılması hayati önem taşıyor. Tedavininhastalığın seyrinde etkin rol oynuyor.