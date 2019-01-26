Kuru öksürük, nefes darlığı, göğüste baskı hissi, hışıltı solunum... Tüm bunlar astımın en önemli belirtilerini oluşturuyor. Ülkemizde her 100 yetişkinden 7'sini etkiliyor. Göğüs Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Gülcihan Özkan, kış aylarında daha sık görülen astım hakkında şu bilgileri veriyor:
SOĞUKLARDAN KORUNUN:
Hava yollarının ataklar halinde gelen daralması ile seyreden astımda toz, duman, gazlı buharlı, kokulu ortamlar, ev tozu akarları, aşırı sıcak ortam, aşırı soğuk, kirli hava ve sigara gibi faktörler hastalığı tetikliyor.
İLAÇLARI AKSATMAYIN:
Kronik bir hastalık olan astımda, ilaçların düzenli kullanılması hayati önem taşıyor. Tedavinin düzenli devam etmesi hastalığın seyrinde etkin rol oynuyor.
SOĞUKLARDAN KORUNUN:
Hava yollarının ataklar halinde gelen daralması ile seyreden astımda toz, duman, gazlı buharlı, kokulu ortamlar, ev tozu akarları, aşırı sıcak ortam, aşırı soğuk, kirli hava ve sigara gibi faktörler hastalığı tetikliyor.
İLAÇLARI AKSATMAYIN:
Kronik bir hastalık olan astımda, ilaçların düzenli kullanılması hayati önem taşıyor. Tedavinin düzenli devam etmesi hastalığın seyrinde etkin rol oynuyor.
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