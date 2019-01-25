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Sağlıksız yaşam tarzı huzursuz bağırsak sendromunu tetikliyor

Sağlıksız bir yaşam tarzı huzursuz bağırsak sendromuna yol açıyor. Bu hastalığın e dönüşme riski bulunuyor. uyarıyor: Doğal beslenin. yemeyin. sarımsak, fıstık ve pırasa tüketin.

Fıstık gibi bağırsak
Halk arasında huzursuz bağırsak sendromu denilen "irritabl bağırsak sendromu" (İBS), bağırsakların çok hızlı ya da çok yavaş çalışmasına yol açıyor. Bu rahatsızlığın e dönüşme riski bulunuyor. Hastalar, evde, işte, toplu taşıma araçlarında ve sosyal ortamlarda aniden tuvalete gitme ihtiyacı duyuyor. ise ilaç kullanımının dışında sağlıklı beslenmenin, bağırsakları güçlendirdiğini söylüyor. Özellikle kadınlar ile kaygı bozukluklarına yatkın kişilerin daha çok risk altında olduğunu ifade ediyor. Bedenimizin ikinci beyni sayılan bağırsakları çalıştıran besinler ise şöyle:



LAHANA TURŞUSU: Ev ortamında ve az tuzlu olarak oluşturulan lahana turşusu bağırsaklar için doğal temizleyicilerden biridir.
KEMİK SUYU: Bağırsağı iyileştirir. Sağlıklı sindirimi teşvik eder.
FISTIĞI: , bağırsak kaslarının güçlenmesi ve düzenli çalışması konusunda oldukça etkilidir.
SARIMSAK: Sarımsak içerdiği pek çok vitamin ile bağırsaklarda bir savunma mekanizması oluşturur.
PIRASA: Kış besini pırasa, bağırsaklardaki sağlıklı bakterilere besler ve çoğalmalarını sağlar.



TA BUNLARA DİKKAT
Kabızlık sırasında yulaf ve keten tohumu iyi çözünebilir lif kaynaklarıdır. Kabızlık sorununun yaşanmasını önemli oranda azaltır. Ayrıca şişkinlik ve gaz şikayetlerinin giderilmesine de yardımcı olur. Günde en az sekiz bardak su tüketimi de ihmal edilmemelidir.



SPOR YAPIN!
Beslenme sırasında daha küçük porsiyonlar tercih edin.
beslenme alışkanlığından vazgeçin.
Tıka basa doymayın.
Lokmaları iyi çiğneyin.
Düzenli egzersiz ve spor yapın.

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