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Romatizmanın ilacı balık
El-ayak eklemlerini tutan, ağrı, şişlik ve hareket kaybına yol açan iltihaplı ; akciğer, kalp ve gözleri de vuruyor. Uzmanlar, hastaların bol bol , keten tohumu ve hodan otu tüketmelerini söylüyor.

Bu besinler iltihaplanmayı ve eklem şişkinliklerini önlüyor. Romatizmayı azdıran besinler işe şöyle: Beyaz ekmek. Pasta. Dondurma. Fast-food yiyecekler. Margarin. Sakatat grubu etler. Sosis, salam, sucuk ve benzeri işlemiş etler.

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