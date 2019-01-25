Gribe karşı tarhana çorbası

Beslenme ve diyet uzmanı Seda Demetgül, soğuk algınlığı, grip, nezle gibi hastalıkların görüldüğü soğuk kış günlerinde bağışıklık sistemini güçlendirecek tavsiyelerde bulundu: "C vitamininden zengin besinler tüketin. Doğal probiyotik içeren başlıca besinlerden; yoğurt, peynir, sirke ve tarhanayı sofranızdan eksik etmeyin..."
- Yaşam
- 25.01.2019
- Gazete
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