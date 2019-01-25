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Gribe karşı

Gribe karşı tarhana çorbası
Beslenme ve diyet uzmanı , soğuk algınlığı, , nezle gibi hastalıkların görüldüğü soğuk kış günlerinde bağışıklık sistemini güçlendirecek tavsiyelerde bulundu: "C vitamininden zengin besinler tüketin. probiyotik içeren başlıca besinlerden; yoğurt, peynir, sirke ve tarhanayı sofranızdan eksik etmeyin..."

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