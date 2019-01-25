Dünyanın en sağlıklı besinlerinden birisi olan bal; cinsel gücü artırıyor. Çiftlerin mutluğuna mutluluk katıyor. Uzmanlar sağlıklı bir yaşam için de gerçek balı öneriyor. Balın diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:
Gözün görme gücünü arttırır.
Balgamı keser.
İdrar söktürerek mesane yollarını temizler. İltihabı giderir.
Cilde canlılık verir ve tazeler.
Saçları besler, uzatır, parlaklık ve canlılık kazandırır.
Karaciğer ve göğsü temizler.
Büyüme çağındaki çocukların zeka gelişimlerini destekler.
Gözün görme gücünü arttırır.
Balgamı keser.
İdrar söktürerek mesane yollarını temizler. İltihabı giderir.
Cilde canlılık verir ve tazeler.
Saçları besler, uzatır, parlaklık ve canlılık kazandırır.
Karaciğer ve göğsü temizler.
Büyüme çağındaki çocukların zeka gelişimlerini destekler.
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