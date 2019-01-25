Ağır hikaye!

Kilolarıyla başları dertte olan genç çift, tedavi olup nikah masasına oturdu. Şahitleri de doktorlar oldu. İzmir'de Can Özdemir (27), 186 kilo ile obeziteyle mücadele ediyordu. Tıpkı ana okul öğretmenliği öğrencisi Gizem Karadağ gibi. İkisi de hastanenin yolunu tuttu. Kader iki çifti önce tüp mide ameliyatında sonra nikah masasında birleştirdi. Can 100 kilo, Gizem ise 55 kilo verdi.
Genç çift istedikleri kiloya kavuşur kavuşmaz, birbirlerine sonsuza kadar 'evet' dedi. Genç çiftin şahitleri ise tüp mide ameliyatını gerçekleştiren doktorları oldu. Özdemir, "İyi ki böyle bir ameliyat geçirmişiz. Bu ameliyatı geçirmeseydik tanışamazdık" dedi. Karadağ ise "Hastanede koridorlarında tanıştık sonra dertleştik. Sonra numaralarımızı aldık ve bu duruma geldik" ifadelerini kullandı.
Genç çift istedikleri kiloya kavuşur kavuşmaz, birbirlerine sonsuza kadar 'evet' dedi. Genç çiftin şahitleri ise tüp mide ameliyatını gerçekleştiren doktorları oldu. Özdemir, "İyi ki böyle bir ameliyat geçirmişiz. Bu ameliyatı geçirmeseydik tanışamazdık" dedi. Karadağ ise "Hastanede koridorlarında tanıştık sonra dertleştik. Sonra numaralarımızı aldık ve bu duruma geldik" ifadelerini kullandı.
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