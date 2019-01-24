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Üzümünü ye tansiyonu sorma | Dr. , Alzheımer’ın ilaçsız tedavisini TAKVİM’e açıklıyor...

Kalbi, böbrekleri ve beyni olumsuz etkileyen tansiyondan korunmanın yolu, tükettiğimiz besinlerden geçiyor. Dr. ve pancar suyunun ilaç etkisi gösterdiğini söylüyor.

Üzümünü ye tansiyonu sorma
Dünyada salgın gibi yayılan hastalıkların kaynağı, besinlerde saklıydı. Klinik Beslenme Uzmanı Dr. Michael Greger, Alzheimer'dan kansere kadar tüm rahatsızlıkların ilaçsız tedavi edilebileceğini açıkladı. Sadece yemeklerdeki tuzu azaltmanın bile kan basıncı üzerinde tansiyon ilaçlarına benzer etki göstereceğini vurguladı. Şu bilgileri paylaştı... Dünyadaki ölümlerin bir numaralı risk faktörü, yüksek kan basıncıdır. Hipertansiyon olarak bilinen yüksek kan basıncı, dünyada her yıl dokuz milyon insanın hayatını tehdit eder. Anevrizma, kalp krizi, kalp yetmezliği ve böbrek yetmezliği gibi birçok hastalığa neden olur.

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