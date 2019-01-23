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Şifanın rengi kırmızı

Şifanın rengi kırmızı
İçerdiği A, B, C ve P vitaminleri ile demir, fosfor, magnezyum ve potasyum mineralleri içeren kırmızı pancar, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. kemikleri güçlendiren , kansızlığı tedavi ediyor. Sabahları limon ile karıştırılıp yendiğinde vücuttaki iltihap ve enfeksiyonu bitiriyor. Saç dökülmesi, sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarını önleyen pancar, kalp hastalıklarından koruyor.

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