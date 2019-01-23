Şifanın rengi kırmızı

İçerdiği A, B, C ve P vitaminleri ile demir, fosfor, magnezyum ve potasyum mineralleri içeren kırmızı pancar, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Suyu kemikleri güçlendiren pancar, kansızlığı tedavi ediyor. Sabahları limon ile karıştırılıp yendiğinde vücuttaki iltihap ve enfeksiyonu bitiriyor. Saç dökülmesi, sedef ve egzama gibi cilt hastalıklarını önleyen pancar, kalp hastalıklarından koruyor.
- Yaşam
- 23.01.2019
- Gazete
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