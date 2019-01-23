Türkiye, Palu ailesinin hikayesiyle sarsıldı. Her şey 11 yıl önce Meryem Tanhal ile kızı Melike'nin kaybolmasıyla başladı. Palu Ailesi'nin Meryem ve kızını öldürdüğü iddiası ortaya atıldı. Yine iddialara göre, ailenin damadı olan Tuncer Ustael, kendisini 'Cinci hoca' diye tanıttı. Kendisine inanmayan bacanağı Ahmet Tanhal'ı da kayınbiraderi İsa Palu'ya öldürten Ustael, vahşette sınır tanımadı. Öldürttüğü Ahmet'in eşi Meryem ve onun küçük kızı Melike'ye tecavüz edip, günlerce aç bıraktı. Meryem ve kızını öldüren Tuncer'in kendi iki çocuğuna da tecavüz ettiğine dair iddialar ortaya atıldı.
YÜKSEK GÜVENLİK
Bunun üzerine anne-kızın kaybolduğu Kocaeli'de kazı çalışmaları başlatıldı. Tuncer'in tarif ettiği yerde de kemik parçası ortaya çıktı. 9 Ocak'ta Meryem'in babası Harun, annesi Havva, kardeşleri İsa, Fatih ve Ayşe Palu enişte Ustael ve eşi Emine gözaltına alındı. Baba Harun Palu ise serbest kaldı. Diğer aile üyeleri 'kasten öldürme'den tutuklandı. Önceki gün ise Palu ailesi, tutukluların saldırı ihtimali ortaya çıkınca, Kocaeli'ndeki T1 kapalı cezaevinden Kandıra'daki Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ne yollandı. Ayrıca zanlılar ağız birliği yapıp ortak ifade vermemeleri için de tek kişilik hücrelere yerleştirildi.
Tüyler ürperten skandal ATV'de izlenme rekorları kıran "Müge Anlı İle Tatlı Sert" programında ortaya çıktı.
YÜKSEK GÜVENLİK
Bunun üzerine anne-kızın kaybolduğu Kocaeli'de kazı çalışmaları başlatıldı. Tuncer'in tarif ettiği yerde de kemik parçası ortaya çıktı. 9 Ocak'ta Meryem'in babası Harun, annesi Havva, kardeşleri İsa, Fatih ve Ayşe Palu enişte Ustael ve eşi Emine gözaltına alındı. Baba Harun Palu ise serbest kaldı. Diğer aile üyeleri 'kasten öldürme'den tutuklandı. Önceki gün ise Palu ailesi, tutukluların saldırı ihtimali ortaya çıkınca, Kocaeli'ndeki T1 kapalı cezaevinden Kandıra'daki Yüksek Güvenlikli F Tipi Cezaevi'ne yollandı. Ayrıca zanlılar ağız birliği yapıp ortak ifade vermemeleri için de tek kişilik hücrelere yerleştirildi.
Tüyler ürperten skandal ATV'de izlenme rekorları kıran "Müge Anlı İle Tatlı Sert" programında ortaya çıktı.
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