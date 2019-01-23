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Kanserden koruyan , kolesterolü düşürüyor. ve isteği artırıyor. Mutluluk veriyor...

Afrodizyak elma
Vitamin deposu elma, faydalarıyla göz kırpıyor. Hemen her mevsimin sevilen meyvesi olan bu lezzet, kalp ve damar sağlığını koruyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. etkisi ile kadınlarda cinsel gücü ve isteği artırıyor. Erkeklerde sperm kalitesini destekleyerek kısırlığı bitiriyor. Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:

Dişleri güçlendirir.
Kanserle savaşır.
Diyabete karış korur.
Kolesterolü düşürür.
Kalbi güçlendirir.
Sindirime yardımcıdır. Hazımsızlığı önler.
Kansızlığı tedavi eder.
korur.
Beyni güçlendirir. Alzheimer'dan korur.
Kemik erimesini engeller.
Gözleri güçlendirir.

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