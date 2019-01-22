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cinsel gücü artırıyor

Dişleri güçlendiren , aşk dağıtıyor! Cinsel gücü ve isteği artırıyor...

Yumurta aşkına
Yumurta, sabah kahvaltılarını süslüyor. Hastalıklardan koruyan , katarakta ve sarı nokta hastalığına karşı koruyor. Cinsel hayatta da mutluluk veriyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Sarısındaki A vitamini ile dişleri güçlendirir.
Enfeksiyonlarla savaşır.
Vücut yağlarını yakar zayıflatır.
Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini destekler.
Kolin içeren yumurta beyin gelişimini destekler.
Demir eksikliğini giderir.
Kilo vermeyi kolaylaştırır.
Gözleri besler. Katarakt hastalığından korur.

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