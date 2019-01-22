Yumurta, sabah kahvaltılarını süslüyor. Hastalıklardan koruyan yumurta, katarakta ve sarı nokta hastalığına karşı koruyor. Cinsel hayatta da mutluluk veriyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Sarısındaki A vitamini ile dişleri güçlendirir.
Enfeksiyonlarla savaşır.
Vücut yağlarını yakar zayıflatır.
Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini destekler.
Kolin içeren yumurta beyin gelişimini destekler.
Demir eksikliğini giderir.
Kilo vermeyi kolaylaştırır.
Gözleri besler. Katarakt hastalığından korur.
Sarısındaki A vitamini ile dişleri güçlendirir.
Enfeksiyonlarla savaşır.
Vücut yağlarını yakar zayıflatır.
Çocukların fiziksel ve zihinsel gelişimini destekler.
Kolin içeren yumurta beyin gelişimini destekler.
Demir eksikliğini giderir.
Kilo vermeyi kolaylaştırır.
Gözleri besler. Katarakt hastalığından korur.
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