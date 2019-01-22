Mide içeriğinin yemek borusuna geri kaçması sonucu oluşan reflü, toplumda sık görülüyor. Bu hastalık, neden olduğu ağrı ve yanma şikayetleri ile hayatı kabusa çeviriyor. Reflü, göğüste ve boğazda yanma hissi, ağza acı su gelmesi, ses kısıklığı, öksürük ile diş ve dişeti hastalıklarına neden oluyor. Gastroenteroloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Bozkaya, 5 kişiden 1'inde reflü olduğuna dikkat çekiyor. Reflünün dikkate alınması gerektiğini belirten Prof. Dr. Bozkaya, bu hastalığın tedavi edilmediğinde kansere sebep olabileceğini söylüyor. Şu bilgileri veriyor...
TEDAViDE GEÇ KALMAYIN
Reflü tanısı, klinik muayene sonucu konuluyor. Hafif şiddetli hastalıkta hayat tarzı değişikliğine gitmek, şikayetleri azaltıyor. Doktorun uygun gördüğü ilaç tedavisini düzenli şekilde uygulamak gerekiyor. Yanlış beslenme alışkanlıkları ve ihmal nedeniyle ilerleyen reflü, yemek borusu ve mide kanserlerine neden olabiliyor. Bu nedenle kişinin hastalığına uygun beslenme alışkanlığını tercih ederek tedavisiye başlaması öneriliyor.
NELER YEMELİ?
REFLÜ tedavisinde beslenme büyük önem taşıyor. Uzmanlar, reflü hastalarının tüketmesi gerektiği besinleri sıralıyor:
Yulaf: Yulaf ürünleri ve yulaf ezmesi az yağlı süt ile tüketildiğinde reflüye iyi gelir.
Balık: Reflü ağrılarının oluşumunu engeller.
Kereviz: Düşük kalorili kereviz, haşlanmış halde salatalara eklendiğinde mideyi rahatlatır. Reflüye iyi gelir.
Lahana: İçerdiği C vitamini birçok hastalığa iyi gelen lahana, reflü şikayetlerini hafifletir.
Muz: Asitli olmaması nedeniyle reflü şikayetlerini azaltır. Enerji verir. Tok tutar.
Brokoli: Reflü ağrılarını hafifletir. Mide yanmasını engeller.
Haşlanmış Patates: Haşlanarak tüketildiğinde reflü hastalığına iyi gelir.
Şeftali: Lifli içeriği ile sindirimi kolaylaştırır. Reflü şikayetlerini azaltır.
BUNLARDAN UZAK DURUN!
Reflü hastalarının şu ürünlerden uzak durması gerekiyor: Turunçgiller; portakal, mandalina, greyfurt, limon, üzüm, karpuz, kavun, yaban mersini, çilek, kızılcık, çekirdekli kara üzüm, soğan, sarımsak, salçalar ve baharatlı yiyecekler.
TEDAViDE GEÇ KALMAYIN
Reflü tanısı, klinik muayene sonucu konuluyor. Hafif şiddetli hastalıkta hayat tarzı değişikliğine gitmek, şikayetleri azaltıyor. Doktorun uygun gördüğü ilaç tedavisini düzenli şekilde uygulamak gerekiyor. Yanlış beslenme alışkanlıkları ve ihmal nedeniyle ilerleyen reflü, yemek borusu ve mide kanserlerine neden olabiliyor. Bu nedenle kişinin hastalığına uygun beslenme alışkanlığını tercih ederek tedavisiye başlaması öneriliyor.
NELER YEMELİ?
REFLÜ tedavisinde beslenme büyük önem taşıyor. Uzmanlar, reflü hastalarının tüketmesi gerektiği besinleri sıralıyor:
Yulaf: Yulaf ürünleri ve yulaf ezmesi az yağlı süt ile tüketildiğinde reflüye iyi gelir.
Balık: Reflü ağrılarının oluşumunu engeller.
Kereviz: Düşük kalorili kereviz, haşlanmış halde salatalara eklendiğinde mideyi rahatlatır. Reflüye iyi gelir.
Lahana: İçerdiği C vitamini birçok hastalığa iyi gelen lahana, reflü şikayetlerini hafifletir.
Muz: Asitli olmaması nedeniyle reflü şikayetlerini azaltır. Enerji verir. Tok tutar.
Brokoli: Reflü ağrılarını hafifletir. Mide yanmasını engeller.
Haşlanmış Patates: Haşlanarak tüketildiğinde reflü hastalığına iyi gelir.
Şeftali: Lifli içeriği ile sindirimi kolaylaştırır. Reflü şikayetlerini azaltır.
BUNLARDAN UZAK DURUN!
Reflü hastalarının şu ürünlerden uzak durması gerekiyor: Turunçgiller; portakal, mandalina, greyfurt, limon, üzüm, karpuz, kavun, yaban mersini, çilek, kızılcık, çekirdekli kara üzüm, soğan, sarımsak, salçalar ve baharatlı yiyecekler.
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