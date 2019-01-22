Altın renkli şifa deposu zerdeçal hayat kurtarıyor

Modern hayat, hastalıkları da beraberinde getirdi. Klinik Beslenme Uzmanı Dr. Michael Greger, yıllar önce babaannesinin yaşadığı kalp hastalığından etkilendi. 65 yaşında kalp ameliyatı geçiren babaannesi için doktorlar "Yaşamaz" dedi. Ancak yaşlı kadın, tamamen bitkisel yöntemlerle tedavi edilerek iyileşti ve tam 96 yaşında hayatını kaybetti. Dr. Greger de büyükannesinin bu mucizesinden ilham alıp hekim olmaya karar verdi. Hastalığı önlediği bilimsel olarak kanıtlanmış besinleri keşfetti. Şu bilgileri verdi: Araştırmalar bize insanların yaşlılıktan değil, hastalıktan öldüğünü gösterdi. ABD'de ölümlerin çoğu önlenebilir ve yediklerimizle ilişkili. Beslenmemiz erken ölüm ve sakatlığın bir numaralı etkenini oluşturuyor. Kronik hastalıkların yayılmasında en önemli etken beslenmemiz. Yeni beslenme alışkanlıkları yeni hastalıkları beraberinde getiriyor. Ve bu hastalıklardan korunmak için yapacağımız tek şey, bitkisel ağırlıklı beslenmek, hayvansal ürünler tüketmemek...
KIZARTMAYLA VEDALAŞIN!
ABD'de ve tüm dünyada akciğer hastalıkları en çok ölümle sonuçlanan rahatsızlıklar arasında ikinci sırada yer alır. Ve bu hastalık, tüm diğer hastalıklar gibi sağlklı beslenerek önlenebilir. Akciğerimizi etkileyen hastalıklar arasında kanser, KOAH ve astım en önemlileridir. Akciğer kanseri; kolon, meme ve pankreastan daha çok ölüme neden olur. Bunun en önemli nedeni de sigara içmektir. Eğer tüm uyarılara rağmen sigara içen biriyseniz kendiniz için yapacağınız en iyi şey, sigarayı bırakmaktır. Sigarayı bıraktıktan bir ay sonra akciğerler kendilerini temizlemeye başlar. Sigaraya bağlı kalp hastalıkları riskiniz yarı oranda azalır. Akciğer kanserinin dörtte biri, hiç sigara içmemiş insanlarda da görülüyor. Evde kızartma yapıldığında solunan hava bile akciğer kanserine neden olabilir. Buna şehir yaşamının neden olduğu hava kirliliğini de eklemek gerekir.
RİSK YÜZDE 24 AZALIR...
KOAH, nefes almayı güçleştiren bir hastalıktır. Sigara içmek ve hava kirliliğine maruz kalmak bu hastalığa neden olur. Tedavisi olmayan bu hastalıkta, sağlıklı beslenme KOAH'tan korur. Araştırmalar bizlere taze sebze meyve tüketiminin akciğer hastalıklarını önlediğini gösterir. Her gün 1 porsiyon meyve yemek KOAH'a bağlı ölüm riskini yüzde 24 azaltır.
ASTIMA MEYVE!
Nefes darlığı, hırıltılı öksürük ile belirti veren astım, çocukluk döneminde ortaya çıkar. Hava kirliliği ve sigara içme oranındaki artış, astıma neden olur. Günde 2 ya da daha fazla porsiyon meyve yemek, alerjik astım şikayetlerini azaltır. Astım bitkisel gıdalıların tüketildiği ülkelerde çok az görülür. Hayvansal gıdalar ise astım ataklarını hızlandırır. Hastalığın şikayetlerini artırır. Kısacası tüm bu hastalıklar, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ile önlenebilir. Ömürlük ilaç tedavileri sadece bir aldatmacadır.
YABAN MERSİNİ MUCİZESİ
Ağızları tatlandıran yaban mersini, kiraz, vişne, ahududu ve çilek gibi üzümsü meyveler, antioksidan içerir. Her gün bu meyvelerden herhangi birinden bir avuç yemek, kansere savaş açar. Hastalıklardan korur. Bu besinler o kadar besleyicidir ki ne kadar yerseniz o kadar sağlıklı olursunuz.
HAYAT KURTARIR
Altın renkli şifa deposu zerdeçal, sigaranın DNA'ya verdiği hasarı engeller. Kurkumin içeren zerdeçal, kanserli hücrelerin büyümesini engeller. Özellikle meme, beyin, kan, kolon, böbrek, akciğer ve cilt kanserlerine karşı korur.
HER GÜN KAHVE İÇİN
Kahvenin karaciğere, ruh sağlığına ve beyne inanılmaz etkisi vardır. Ömrü uzatır. Beslenme konusunda yapılan araştırmalara göre günde 6 fincan kahve içen kişilerde kalp, solunum, inme, yaralanma, diyabet ve enfeksiyon gibi hastalıklar daha az görülür.
BROKOLİ YİYİN
Sigara, akciğerlere zarar vererek DNA hasarlarına neden olur. İçerdiği vitamin ve mineraller ile brokoli, kan dolaşımını yüzde 41 artırır ve DNA hasarını önler. Sigaranın zehrini, akciğerlerden temizler. Sigarayı bırakmaya çalışırken tüketilen brokoli, lahana ve karnabahar tüketimi gibi sebzeler, hastalıklardan korunmamamızı sağlar. Brokoli ayrıca kadınları meme kanserine karşı korur. Kanserli hücrelerin metastaz yapmasını yani yayılmasını engeller.
KIVIRCIK ŞİFASI
Yeşilliklerin kraliçesi olan kıvırcık lahana, kolesterol seviyesini dengeler. Sigaranın neden olduğu zararın akciğerden atılmasını sağlar.
HASTALIK BOĞAZDAN GELİR 1 / DR. MICHAEL GREGER
YARIN: ALZHEIMER'A PORTAKAL
KIZARTMAYLA VEDALAŞIN!
ABD'de ve tüm dünyada akciğer hastalıkları en çok ölümle sonuçlanan rahatsızlıklar arasında ikinci sırada yer alır. Ve bu hastalık, tüm diğer hastalıklar gibi sağlklı beslenerek önlenebilir. Akciğerimizi etkileyen hastalıklar arasında kanser, KOAH ve astım en önemlileridir. Akciğer kanseri; kolon, meme ve pankreastan daha çok ölüme neden olur. Bunun en önemli nedeni de sigara içmektir. Eğer tüm uyarılara rağmen sigara içen biriyseniz kendiniz için yapacağınız en iyi şey, sigarayı bırakmaktır. Sigarayı bıraktıktan bir ay sonra akciğerler kendilerini temizlemeye başlar. Sigaraya bağlı kalp hastalıkları riskiniz yarı oranda azalır. Akciğer kanserinin dörtte biri, hiç sigara içmemiş insanlarda da görülüyor. Evde kızartma yapıldığında solunan hava bile akciğer kanserine neden olabilir. Buna şehir yaşamının neden olduğu hava kirliliğini de eklemek gerekir.
RİSK YÜZDE 24 AZALIR...
KOAH, nefes almayı güçleştiren bir hastalıktır. Sigara içmek ve hava kirliliğine maruz kalmak bu hastalığa neden olur. Tedavisi olmayan bu hastalıkta, sağlıklı beslenme KOAH'tan korur. Araştırmalar bizlere taze sebze meyve tüketiminin akciğer hastalıklarını önlediğini gösterir. Her gün 1 porsiyon meyve yemek KOAH'a bağlı ölüm riskini yüzde 24 azaltır.
ASTIMA MEYVE!
Nefes darlığı, hırıltılı öksürük ile belirti veren astım, çocukluk döneminde ortaya çıkar. Hava kirliliği ve sigara içme oranındaki artış, astıma neden olur. Günde 2 ya da daha fazla porsiyon meyve yemek, alerjik astım şikayetlerini azaltır. Astım bitkisel gıdalıların tüketildiği ülkelerde çok az görülür. Hayvansal gıdalar ise astım ataklarını hızlandırır. Hastalığın şikayetlerini artırır. Kısacası tüm bu hastalıklar, sağlıklı beslenme alışkanlıkları ile önlenebilir. Ömürlük ilaç tedavileri sadece bir aldatmacadır.
YABAN MERSİNİ MUCİZESİ
Ağızları tatlandıran yaban mersini, kiraz, vişne, ahududu ve çilek gibi üzümsü meyveler, antioksidan içerir. Her gün bu meyvelerden herhangi birinden bir avuç yemek, kansere savaş açar. Hastalıklardan korur. Bu besinler o kadar besleyicidir ki ne kadar yerseniz o kadar sağlıklı olursunuz.
HAYAT KURTARIR
Altın renkli şifa deposu zerdeçal, sigaranın DNA'ya verdiği hasarı engeller. Kurkumin içeren zerdeçal, kanserli hücrelerin büyümesini engeller. Özellikle meme, beyin, kan, kolon, böbrek, akciğer ve cilt kanserlerine karşı korur.
HER GÜN KAHVE İÇİN
Kahvenin karaciğere, ruh sağlığına ve beyne inanılmaz etkisi vardır. Ömrü uzatır. Beslenme konusunda yapılan araştırmalara göre günde 6 fincan kahve içen kişilerde kalp, solunum, inme, yaralanma, diyabet ve enfeksiyon gibi hastalıklar daha az görülür.
BROKOLİ YİYİN
Sigara, akciğerlere zarar vererek DNA hasarlarına neden olur. İçerdiği vitamin ve mineraller ile brokoli, kan dolaşımını yüzde 41 artırır ve DNA hasarını önler. Sigaranın zehrini, akciğerlerden temizler. Sigarayı bırakmaya çalışırken tüketilen brokoli, lahana ve karnabahar tüketimi gibi sebzeler, hastalıklardan korunmamamızı sağlar. Brokoli ayrıca kadınları meme kanserine karşı korur. Kanserli hücrelerin metastaz yapmasını yani yayılmasını engeller.
KIVIRCIK ŞİFASI
Yeşilliklerin kraliçesi olan kıvırcık lahana, kolesterol seviyesini dengeler. Sigaranın neden olduğu zararın akciğerden atılmasını sağlar.
HASTALIK BOĞAZDAN GELİR 1 / DR. MICHAEL GREGER
YARIN: ALZHEIMER'A PORTAKAL
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