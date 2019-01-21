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  • 21.01.2019 19:10
  • Son Güncelleme: 21.01.2019 19:14

: 'ta yoğun dan dolayı mahsur kalan dayı ile yeğen kurtarıldı

'ın Andırın ilçesine 30 kilometre uzaklıkta bulunan 1600 rakımlı 'nde, yolun la kapalı olması nedeniyle 1 hafta mahsur kalan ile yeğeni , ekipler tarafından kurtarıldı.



Kar kalınlığının yer yer 3 metreyi bulduğu Çiğşar Mahallesi'ndeki gölet inşaatında bekçilik yapan Cengiz Erkek ile dayısı Mustafa Erkek, bölgede mahsur kaldı.

İhbar üzerine harekete geçen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'na bağlı ekipler, yolu açmak için çalışma başlattı. Tipi nedeniyle yol açma çalışmalarını güçlükle yürüten belediye ve jandarma ekipleri bugün öğle saatlerinde yolu açarak dayı-yeğene ulaştı. Mustafa Erkek, kendilerini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

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