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  • Son Güncelleme: 21.01.2019 12:17

katalog! 22 Ocak 2019 ürünler kataloğu yayınlandı! Salı indirimleri

'in yayınladığı 22 Ocak kataloğunda gıda ürünleri ön planda. Baharat ürünlerine ağırlık verilen katalogda siyah filiz çay 3000gr. 49,95 TL'den satılacak. Bakliyat ürünlerininde dikkat çektiği katalogda hangi ürünler satışa çıkacak? İşte aktüel ürünler kataloğu listesi...

BİM'de bu hafta! İşte indirimli ürünler...

BİM yarından itibaren yeni ürünleri müşterilerinin beğenisine sunacak. BİM'in yayınladığı 22 Ocak 2019 kataloğunda bakliyat ürünleri ve baharat ürünleri yer alıyor. Öte yandan sıvı yağ, terayağı ve çay da katalogda bulunuyor. Peki, BİM'de bu hafta hangi ürünler olacak? İşte BİM 22 Ocak 2019 aktüel ürünler kataloğu...

BİM'DE BU HAFTA HANGİ ÜRÜNLER İNDİRİMLİ?

Burcu domates salçası bir buçuk kilogram 18,95 TL
Efsane yerli pilavlık pirinç 5 kilogram 22,50 TL
Saban nohut iki buçuk kilogram 16,95 TL
Sabah kırmızı mercimek iki buçuk kilogram 9,95 TL
Saban pilavlık bulgur iki buçuk kilogram 6,50 TL

BİM 22 OCAK 2019 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU İÇİN TIKLAYIN

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