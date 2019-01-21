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  • Son Güncelleme: 21.01.2019 16:38

21 Ocak ipucu: şiirinin yazarı kimdir?

ipucu sorusu yayınlandı. Canlı mobil bilgi yarışması Eleq'in yaptığı açıklamada ipucu sorusu edebiyattan ve müzikten geldi. Peki, 1932'de Kahramanmaraş'ta doğan '' şiirinin yazarı kimdir? İşte 21 Ocak sorusu ve yanıtı...

Mihriban şiirinin yazarı kimdir?

Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Türk Telekom'un canlı bilgi yarışması Eleq, her gün saat 20.00'de takipçileriyle buluşuyor. Bugünün yarışmasındaki ipucu sorusu için yapılan açıklamada, "Biraz edebiyat biraz müzik bilginizi zorlayacağız bugün. 1932'de Kahramanmaraş'ta doğan, halk müziğine ve şiirine kazandırdığı "Mihriban" şiirinin yazarı kimdir?" denildi. İşte 21 Ocak Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (21 OCAK 2019)

Soru: Mihriban şiirinin yazarı kimdir?

Cevap: ABDURRAHİM KARAKOÇ

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