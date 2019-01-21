Eleq ipucu sorusu için bekleyiş sona erdi. Türk Telekom'un canlı bilgi yarışması Eleq, her gün saat 20.00'de takipçileriyle buluşuyor. Bugünün yarışmasındaki ipucu sorusu için yapılan açıklamada, "Biraz edebiyat biraz müzik bilginizi zorlayacağız bugün. 1932'de Kahramanmaraş'ta doğan, halk müziğine ve şiirine kazandırdığı "Mihriban" şiirinin yazarı kimdir?" denildi. İşte 21 Ocak Eleq ipucu sorusu ve yanıtı...

ELEQ İPUCU SORUSU (21 OCAK 2019)

Soru: Mihriban şiirinin yazarı kimdir?

Cevap: ABDURRAHİM KARAKOÇ