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Vahşet gün yüzünde!

’de dansöz Didem’in uzuvları ormanda bulundu. Katil babanın ifadesi kan dondurdu: Boğdum, parçaladım, 7 gün boyunca ormana gömdüm

Vahşet gün yüzünde!
Kızını hunharca katleden babanın ifadesi ortaya çıktı. Korkunç olay 9 Ocak'ta 'de yaşandı. Didem Uslu'nun (32), dönerci babası Hasan Uslu (55) tarafından öldürüldüğü anlaşıldı. Kızını elleriyle cesedini bıçakla parçalara ayırdıktan sonra ormanlık alana gömen katilin savcılık ifadesi kan dondurdu. , kızının psikolojik sorunları bulunduğunu, evde tartışırken kendisine ve eşine hakaret edip saldırdığını iddia etti.






Bunun üzerine sinirlenerek kızını elleriyle boğduğunu itiraf eden baba, cesedi bir süre derin dondurucuda sakladıktan sonra sırt çantası içerisinde kızının köpeği 'Şans'ı da yanına alarak 7 gün boyunca parça parça ormanlık araziye gömdüğünü belirtti. Tutuklanan anne Satı Uslu (53) ise kızının kendisini ittirmesiyle bayıldığını, olayı sonradan öğrendiğini ve aldığı sakinleştirici ilaçların da etkisiyle odasından hiç çıkmadığını öne sürdü.

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