İsyan ettiren karar

Olay geçen yıl 19 Kasım tarihinde akşam saatlerinde İzmir- Aydın yolu Adnan Menderes Havalimanı yakınlarında meydana gelmişti. İzmir Gaziemir'de göreve giden 28 yaşındaki polis memuru Buket Keleş'e aracı ile çarparak şehit eden Sedat Ayverdi (28), avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kaza sonrası aracında, yapılan testlerde kanında uyuşturucu madde çıkan Ayverdi'nin serbest kaldığını öğrenen şehit babası Hamdi Keleş, "Dava açtık ancak bu kişinin serbest kaldığını duymak beni kahretti. Böyle bir şey olabilir mi?" diyerek isyan etti. Kazada 35-40 metre sürüklenen Buket Keleş yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 8 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra şehit olmuştu.
- Yaşam
- 20.01.2019
- Gazete
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