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İsyan ettiren karar

İsyan ettiren karar
Olay geçen yıl 19 Kasım tarihinde akşam saatlerinde - yolu yakınlarında meydana gelmişti. İzmir Gaziemir'de göreve giden 28 yaşındaki polis memuru 'e aracı ile çarparak şehit eden Sedat Ayverdi (28), avukatının itirazı üzerine tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Kaza sonrası aracında, yapılan testlerde kanında uyuşturucu madde çıkan Ayverdi'nin serbest kaldığını öğrenen şehit babası Hamdi Keleş, "Dava açtık ancak bu kişinin serbest kaldığını duymak beni kahretti. Böyle bir şey olabilir mi?" diyerek isyan etti. 35-40 metre sürüklenen Buket Keleş yaralı olarak kaldırıldığı hastanede 8 gün yaşam mücadelesi verdikten sonra şehit olmuştu.

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