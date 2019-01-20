Bir zamanlar Fatsa!

Meraklı kalabalık yine pes dedirtti. İntihar teşebbüsünü saniye saniye kaydetti. Olay dün Ordu Fatsa'da meydana geldi. Birol Gökçe üst geçide çıktı, intihara kalkıştı. Polisin ikna çabaları yeterli olmadı.
Olayı gören ve duyan vatandaşlar ise cep telefonu kameralarını açarak, bu anları kaydetti. Bazıları da canlı yayın yaptı. Ekipler Gökçe'yi ikna ederek, aşağıya indirdi.
Olayı gören ve duyan vatandaşlar ise cep telefonu kameralarını açarak, bu anları kaydetti. Bazıları da canlı yayın yaptı. Ekipler Gökçe'yi ikna ederek, aşağıya indirdi.
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