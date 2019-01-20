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Bir zamanlar Fatsa!

Fatsa’da bir kişi, çıkarak a teşebbüs etti. Vatandaşlar, olayı film çeker gibi kaydetti.

Bir zamanlar Fatsa!
Meraklı kalabalık yine pes dedirtti. teşebbüsünü saniye saniye kaydetti. Olay dün Fatsa'da meydana geldi. Birol Gökçe çıktı, intihara kalkıştı. Polisin ikna çabaları yeterli olmadı.



Olayı gören ve duyan vatandaşlar ise cep telefonu kameralarını açarak, bu anları kaydetti. Bazıları da canlı yayın yaptı. Ekipler Gökçe'yi ikna ederek, aşağıya indirdi.

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