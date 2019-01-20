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Bal'on numara'!

Bal'on numara'!
Türkiye'nin peribacaları ve doğal kaya oluşumlarıyla ünlü turizm merkezi Kapadokya'da turistler, karla kaplanan doğal güzellikler ile tarihi ve kültürel zenginlikleri gökyüzünden gördü. Etkili olan karın ardından beyaza bürünen bölge eşsiz güzellik sergilerken, -15 derece turuna katılan ziyaretçiler peribacalarıyla kaplı vadiler üzerinde süzülerek manzarayı kuş bakışı izleme imkanı elde etti.

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