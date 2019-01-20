Astıma yumurta kır!

CİDDİ bir akciğer hastalığı olan astım, yediden yetmişe herkesi tehdit ediyor. Kronik bir hastalık olan ve tedavisi ömür boyu süren astımda, bazı besinler ilaç etkisi gösteriyor.
Uzmanlar, astım şikayetlerini azaltan besinleri şöyle sıralıyor:
SARIMSAK: Akciğerde meydana gelen iltihabı ortadan kaldırır. Astım ataklarının şiddetini azaltır. Akciğerlerdeki iltihabını azaltır.
SOĞAN: Düzenli tüketildiğinde astımın olumsuz etkilerini ortadan kaldırır.
YUMURTA: Astım hastalarının ilacıdır.
Akciğer iltihabını ortadan kaldırır. Akciğer hücrelerini onarır.
TON BALIĞI: Selenyum zengini bu besin astım şikayetlerini azaltır.
Uzmanlar, astım şikayetlerini azaltan besinleri şöyle sıralıyor:
SARIMSAK: Akciğerde meydana gelen iltihabı ortadan kaldırır. Astım ataklarının şiddetini azaltır. Akciğerlerdeki iltihabını azaltır.
SOĞAN: Düzenli tüketildiğinde astımın olumsuz etkilerini ortadan kaldırır.
YUMURTA: Astım hastalarının ilacıdır.
Akciğer iltihabını ortadan kaldırır. Akciğer hücrelerini onarır.
TON BALIĞI: Selenyum zengini bu besin astım şikayetlerini azaltır.
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