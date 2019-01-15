Yumurta masum

Konu sağlık olduğunda, her kafadan bir ses çıkıyor! Kardiyoloji Uzmanı Dr. Ayhan Atakan, hastalıklarla ilgili 'doğru bilinen yanlışlar'ı sıralıyor:

KOLESTEROL ZARARLIDIR: Kolesterol, vücudun işleyişi için önemlidir. 40 mg'ı bile vücut için sağlıklıdır. Ancak kötü kolesterolün yükselmemesine dikkat etmeliyiz.

YUMURTA KOLESTEROLÜ YÜKSELTİR: Kolesterolü, trans yağlar yükseltir. Yumurta, içerdiği vitaminler ile hafızayı korur ve görme kaybını engeller. Dolayısıyla zararlı değildir. Kalp hastalarının günde 1 tane yemesinde sıkıntı yoktur. Ancak haftada 3 taneyi geçmemelidir.

TANSIYON İLAÇLA DÜZELİR: Tansiyonun altında pek çok hastalık bulunmaktadır. Dolayısıyla bu hastalıkların tedavi edilmesi gerekir.