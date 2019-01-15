Kaju fıstığı, güzel tadının yanı sıra besleyici özellikleri ile de dikkat çekiyor. Cinsel hayatı canlandırıyor. Çocuk sahibi olmak isteyen erkeklere de fayda sağlıyor. Sperm hareketliliğini artıran kaju, gebelik dönemlerinde etkili çinko mineralini de barındırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kansere karşı direnci arttırır.
Bağışıklığı güçlendirir.
Kalbi korur.
Tansiyonu düşürür.
Kemiklerin güçlü olmasını sağlar, kemik hastalıklarının oluşmasını önler.
Kasların çalışmasını düzenler.
Şeker hastalığına karşı koruma sağlar.
Kansere karşı direnci arttırır.
Bağışıklığı güçlendirir.
Kalbi korur.
Tansiyonu düşürür.
Kemiklerin güçlü olmasını sağlar, kemik hastalıklarının oluşmasını önler.
Kasların çalışmasını düzenler.
Şeker hastalığına karşı koruma sağlar.
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