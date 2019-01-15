Bugünkü
Takvim

cinsel hayatı canlandırıyor

Kaju güç verir
Kaju fıstığı, güzel tadının yanı sıra besleyici özellikleri ile de dikkat çekiyor. Cinsel hayatı canlandırıyor. Çocuk sahibi olmak isteyen erkeklere de fayda sağlıyor. Sperm hareketliliğini artıran , gebelik dönemlerinde etkili çinko mineralini de barındırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Kansere karşı direnci arttırır.
Bağışıklığı güçlendirir.
Kalbi korur.
Tansiyonu düşürür.
Kemiklerin güçlü olmasını sağlar, kemik hastalıklarının oluşmasını önler.
Kasların çalışmasını düzenler.
Şeker hastalığına karşı koruma sağlar.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriKaju cinsel hayatı canlandırıyor
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar