Hayat dondu

Sibirya soğukları, Van'ın Çaldıran İlçesi'ni etkiledi. Hava sıcaklığının eksi 40 dereceye kadar düştüğü ilçede, bir tilki donarak hayatını kaybetti. Aşırı soğuktan dolayı donarak telef olan tilki, yürekleri paramparça etti. Sıcaklığın eksi 24 dereceye kadar düştüğü Ağrı'da ise buz tutan çeşmeler dikkat çekti.
KAR UYARISI
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Orhan Şen, Twitter'dan Salı akşamı İstanbul'da kar yağışının etkili olacağını bildirdi.
KAR UYARISI
İstanbul'da kar yağışı için tarih verildi. İstanbul Teknik Üniversitesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Orhan Şen, Twitter'dan Salı akşamı İstanbul'da kar yağışının etkili olacağını bildirdi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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