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Hayat dondu

Hayat dondu
Sibirya soğukları, Van'ın Çaldıran İlçesi'ni etkiledi. Hava sıcaklığının eksi 40 dereceye kadar düştüğü ilçede, bir tilki donarak hayatını kaybetti. Aşırı soğuktan dolayı donarak telef olan tilki, yürekleri paramparça etti. Sıcaklığın eksi 24 dereceye kadar düştüğü 'da ise buz tutan çeşmeler dikkat çekti.



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'da kar yağışı için tarih verildi. Meteoroloji Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. , Twitter'dan Salı akşamı İstanbul'da kar yağışının etkili olacağını bildirdi.
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