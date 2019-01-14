Türkiye'nin yazı ayrı kışı ayrı bir cennetti. Doğal güzelliği, dünyanın dört bir yanından gelen turistleri büyüledi. Kış turizminde adından söz ettiren Kayseri Erciyes de, turistlerin uğrak yeri haline geldi. Dünyaca ünlü kayak merkezlerini geride bırakan Erciyes'i geçtiğimiz günlerde ABD'li gazete ve dergilerin seyahat yazarları ziyaret etti. Kayak merkezine hayran kalan yazarlar, Kayseri mutfağını da test etti.
Türkıye'ye ikinci kez gelmenin heyecan verici olduğunu belirten yazar Bjorg Gudjons "Çok tecrübeli bir kayakçıyım. Dünyada birçok yerde kaydım. Benim kaydığım dünyadaki en güzel yer Erciyes. Çocuklarımı da getireceğim" dedi. Yazar Laura Kiniry ise hayranlığını şu sözlerle dile getirdi: "Türkiye'de bu kadar güzel kayak merkezi olduğunu düşünemezdim. Erciyes ve Kayseri'yi çok sevdim."
Türkıye'ye ikinci kez gelmenin heyecan verici olduğunu belirten yazar Bjorg Gudjons "Çok tecrübeli bir kayakçıyım. Dünyada birçok yerde kaydım. Benim kaydığım dünyadaki en güzel yer Erciyes. Çocuklarımı da getireceğim" dedi. Yazar Laura Kiniry ise hayranlığını şu sözlerle dile getirdi: "Türkiye'de bu kadar güzel kayak merkezi olduğunu düşünemezdim. Erciyes ve Kayseri'yi çok sevdim."
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