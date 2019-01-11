Biber acı aşk tatlı

Sofralarımızı renklendiren acı biber, yüksek miktarda mineral ve vitaminler içeriyor. Kan dolaşımını düzenleyen biber, cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm kalitesini de yükselterek çocuk sahibi olamayan erkeklerin yüzünü güldürüyor. Bilim insanları, mucize sebzenin faydalarını saymakla bitiremiyor:
Kanserle mücadele eder.
Kilo vermeyi kolaylaştırır.
Cinsel isteği arttırır.
Öksürüğü keser.
Tansiyonu dengeler.
Kalbi korur.
Cildi güzelleştirir.
Kanserle mücadele eder.
Kilo vermeyi kolaylaştırır.
Cinsel isteği arttırır.
Öksürüğü keser.
Tansiyonu dengeler.
Kalbi korur.
Cildi güzelleştirir.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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