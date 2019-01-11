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acı aşk tatlı

Biber acı aşk tatlı
Sofralarımızı renklendiren acı , yüksek miktarda mineral ve vitaminler içeriyor. Kan dolaşımını düzenleyen biber, cinsel isteği ve gücü arttırıyor. Sperm kalitesini de yükselterek çocuk sahibi olamayan erkeklerin yüzünü güldürüyor. Bilim insanları, mucize sebzenin faydalarını saymakla bitiremiyor:

Kanserle mücadele eder.
Kilo vermeyi kolaylaştırır.
Cinsel isteği arttırır.
Öksürüğü keser.
Tansiyonu dengeler.
Kalbi korur.
Cildi güzelleştirir.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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