'Anlı' şanlı rekor

ATV'DE yayınlanan "Müge Anlı İle Tatlı Sert" programı, tarihi bir rekora imza attı. Tüm rakiplerine nal toplattı. Palu ailesi ile gündem yaratan Anlı, 9 Ocak'ta izleyicinin yüzde 34.94'ünü atv'de tutmayı başardı. Kantar Medya tarafından alınan verilere göre, gün içerisinde yayınlanan 100 programın yer aldığı reyting ölçümünde rakiplerini geride bırakarak gündüz kuşağını resmen kapattı! Program Tüm Kişiler'de 34,94, AB Sosyal Statü'de 33,17, 20+ABC1'de 35,22 izlenme payı alarak en yüksek izlenme payına ulaştı. Bu arada kayıp Meryem Tanhal'ın ablası Emine ve eniştesi Tuncer Ustael ile babası Harun, annesi Havva, ağabeyi İsa ve diğer kardeşleri Fatih ile Ayşe Palu'nun sorguları devam ediyor. Meryem ile kızı Melike'nin cesedi ise hala bulunamadı.
ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Başkan Erdoğan, olayı ortaya çıkartan Müge Anlı'yı tebrik etti.
ERDOĞAN'DAN TEBRİK
Başkan Erdoğan, olayı ortaya çıkartan Müge Anlı'yı tebrik etti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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