Kanın, kan damarlarına yaptığı basınca tansiyon deniyor. Büyük tansiyonun 14, küçüğün ise 9'un üzerine olmasıyla ortaya çıkan hipertansiyon, 7'den 70'e herkesi tehdit ediyor. İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Osman Erk, tansiyonla ilgili bilinmesi gerekenleri sıralıyor... Kronik bir hastalık olan tansiyonun tedavisi ömür boyu sürüyor. İlaç tedavisinin yanında hastaların zayıflaması gerekiyor. Her gün yapılan 30 dakikalık yürüyüş de tansiyonun düşmesini sağlıyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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