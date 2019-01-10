ve Beslenme Uzmanı Dr. Natasha Campbell- McBride; ohastalarına uyguladığı tedavi yöntemi ile gündeme geldi. Dr. McBride, yıllar önce 3 yaşındaki oğlunun otizm olduğunu öğrendi. Bu hastalığın kesin tedavisini bulmak için harekete geçti. Tüm hastalıkların bağırsaklardan kaynaklandığını tespit etti. Bu hastalıkların tedavisi içingeliştirdi. İyileştirdiği 10 bin kişiden biri de oğlu Nicholas'tı. 6 aylık bir diyetle, otizmi yenen Nicholas, yaşıtları gibi üniversiteyi bitirdi. Özel bir şirkette işe bile girdi. Güçlü bir bağırsak sistemi için et, balık, yumurta tüketilmesini öneren McBride, örnek beslenme olarak Türk mutfağını gösterdi., McBride'ın reçetelerini okuyucuları için derledi.KARBONHIDRAT: Bütün karbonhidratlar, monosakkarid denilen küçük moleküllerden oluşur. Karbonhidrattan oluşan glikoz ve früktozbulunur. Kolayca sindirilebilir. Sindirim bozukluğu olan herkesin diyetlerinde olması gerekir. Şekerin dışında tükettiğimiz karbonhidratın başındagelir. Nişastadan zengin tahılların ve kök sebzelerin () tüketilmemesi gerekir. Çünkü nişastanın sindirilmesi, sindirim sistemi içinSüt ve süt ürünleri ise maltoz içerir. Bu da bağırsaklarınbir maddedir. Çoğu olgunlaşmamış meyvede maltoz bulunur ve sindirimi zorlar. Bu nedenle meyveninolanlarını yemek gerekir.