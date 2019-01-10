Nöroloji ve Beslenme Uzmanı Dr. Natasha Campbell- McBride; otizm, disleksi, şizofreni ve depresyon hastalarına uyguladığı tedavi yöntemi ile gündeme geldi. Dr. McBride, yıllar önce 3 yaşındaki oğlunun otizm olduğunu öğrendi. Bu hastalığın kesin tedavisini bulmak için harekete geçti. Tüm hastalıkların bağırsaklardan kaynaklandığını tespit etti. Bu hastalıkların tedavisi için GAPS diyetini geliştirdi. İyileştirdiği 10 bin kişiden biri de oğlu Nicholas'tı. 6 aylık bir diyetle, otizmi yenen Nicholas, yaşıtları gibi üniversiteyi bitirdi. Özel bir şirkette işe bile girdi. Güçlü bir bağırsak sistemi için et, balık, yumurta tüketilmesini öneren McBride, örnek beslenme olarak Türk mutfağını gösterdi. TAKVİM, McBride'ın reçetelerini okuyucuları için derledi.
PATATES YOK!
KARBONHIDRAT: Bütün karbonhidratlar, monosakkarid denilen küçük moleküllerden oluşur. Karbonhidrattan oluşan glikoz ve früktoz meyve-sebzelerde bulunur. Kolayca sindirilebilir. Sindirim bozukluğu olan herkesin diyetlerinde olması gerekir. Şekerin dışında tükettiğimiz karbonhidratın başında nişasta gelir. Nişastadan zengin tahılların ve kök sebzelerin (patates ve yer elması) tüketilmemesi gerekir. Çünkü nişastanın sindirilmesi, sindirim sistemi için kolay değildir. Süt ve süt ürünleri ise maltoz içerir. Bu da bağırsakların sindiremediği bir maddedir. Çoğu olgunlaşmamış meyvede maltoz bulunur ve sindirimi zorlar. Bu nedenle meyvenin olgunlaşmış olanlarını yemek gerekir.
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