Güç kivide

C vitamini deposu kivi, faydalarıyla dikkat çekiyor. Vücuda enerji veren bu meyve, ömrü uzatıyor. Aşk hayatında da sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi ile cinsel gücü ve isteği artırıyor. Sperm kalitesini destekliyor. Yapılan araştırmalar, kivinin üreme sağlığına olumlu etkiler yaptığını gösteriyor. Kivinin diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

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