Ankara hayatını kurtardı

Zonguldak'ta Selin Elibrahim'in (1,5) annesinin parçalayarak yedirdiği fındık, nefes borusunu tıkadı. Yüzü moraran ve nefes almakta güçlük çeken Selin, oksijen cihazına bağlı şekilde Ankara Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan operasyonla minik kızın nefes borusunun her iki kanalına tıkanan fındık parçaları operasyonla çıkarıldı. Selin'in sağlık durumunun iyiye gittiği açıklandı.
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