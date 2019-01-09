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Fındık otu obeziteyi önler | ’in şifalı reçeteleri yalnızca ’de...

Salgın gibi yayılan obeziteden kurtulmanın yolu bitkilerde saklı... , fındık otunun obeziteyi ve ’i önlediğini anlattı...

Fındık otu obeziteyi önler
Çek yazar ve şifacı Maria Treben, bitkilerden gelen şifayı açıkladı. Reçeteleriyle yüzlerce hastalığı iyileştiren Treben, kadınların sık yaşadığı menopozun olumsuz etkilerini bile tedavi etmeyi başardı. Reçetelerinin mutlaka doktor kontrolünde uygulanmasını öneren Treben'in bitkisel karışımlarını TAKVİM okuyucuları için açıkladı:
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