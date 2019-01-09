Fındık otu obeziteyi önler

Çek yazar ve şifacı Maria Treben, bitkilerden gelen şifayı açıkladı. Reçeteleriyle yüzlerce hastalığı iyileştiren Treben, kadınların sık yaşadığı menopozun olumsuz etkilerini bile tedavi etmeyi başardı. Reçetelerinin mutlaka doktor kontrolünde uygulanmasını öneren Treben'in bitkisel karışımlarını TAKVİM okuyucuları için açıkladı:
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