Eşeklik etmiş

Sahibinin yanağını ısıran eşek, şaşkınlık yarattı. İlginç olay 6 ay önce Bursa'da yaşandı. 35 yaşındaki Bayram Ankur, tarlada çalıştığı sırada yıllardır beslediği eşeği yüzünü ısırdı. Köylüler tarafından hastaneye kaldırılan Ankur, tedavi altına alındı. Yanağından kopan parçası dikilemeyen genç adam, yüzünün şekli bozulduğu için evlenemediğini söyledi. Estetik ameliyat olmak için yardım bekleyen Ankur, "Beni ısıran eşeğe hala bakıyorum. Yüzümün şekli bozulduğu için kısmet bulup evlenemedim. Param olmadığı için estetik ameliyat olamadım" dedi.
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