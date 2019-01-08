Bugünkü
Takvim

Eşeklik etmiş

Eşeklik etmiş
Sahibinin yanağını ısıran eşek, şaşkınlık yarattı. İlginç olay 6 ay önce 'da yaşandı. 35 yaşındaki Bayram Ankur, tarlada çalıştığı sırada yıllardır beslediği eşeği yüzünü ısırdı. Köylüler tarafından hastaneye kaldırılan Ankur, tedavi altına alındı. Yanağından kopan parçası dikilemeyen genç adam, yüzünün şekli bozulduğu için evlenemediğini söyledi. olmak için yardım bekleyen Ankur, "Beni ısıran eşeğe hala bakıyorum. Yüzümün şekli bozulduğu için kısmet bulup evlenemedim. Param olmadığı için estetik ameliyat olamadım" dedi.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriEşeklik etmiş
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar