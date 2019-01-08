Bulgur besleyici özelliğiyle Anadolu'nun geleneksel yiyecekleri arasında yer alıyor. Hem ekonomik hem de yüksek karbonhidrat değerine sahip olan bulgur, çinko, krom ve magnezyum içeriğiyle cinsel yaşama ilaç gibi geliyor. Çiftlerde cinsel gücü ve isteği artırıyor. Uzmanlar, pek çok hastalığı iyileştiren bulgurun diğer faydalarını şöyle sıralıyor:
Sindirimi destekler.
Kolon kanserini önler.
Diyabetten korur.
Kolesterolü düşürür.
Kalp krizi ve beyin kanaması riskini azaltır.
Tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur.
Kemikleri güçlendirir.
Kansızlığı giderir.
Safra taşı oluşumunu engeller.
Beyin ve sinir sistemini destekler.
Alzheimer'dan korur.
Sindirimi destekler.
Kolon kanserini önler.
Diyabetten korur.
Kolesterolü düşürür.
Kalp krizi ve beyin kanaması riskini azaltır.
Tok tutar. Kilo vermeye yardımcı olur.
Kemikleri güçlendirir.
Kansızlığı giderir.
Safra taşı oluşumunu engeller.
Beyin ve sinir sistemini destekler.
Alzheimer'dan korur.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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