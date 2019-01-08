Aile cinayeti!

Mersin'in Erdemli ilçesinde dün akşam saatlerinde aile faciası yaşandı. 35 yaşındaki Ali Ay, Güzeloluk Mahallesi'ndeki ailesinin evine gitti. Burada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı annesi Menekşe (59) ve babası Murat Ay (56) ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda ailesinin evindeki av tüfeğini aldı. Annesi Menekşe'yi ardından da babası Murat Ay'a ateş açtı. Kanlar içinde yerde kalan karı-koca olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından Akdeniz Mahallesi'ndeki kendi evine giden Ali Ay, aynı tüfekle intihar etmeye çalıştı. Ancak bu sırada bölgeye gelen jandarma ekipleri, katil zanlısı genci gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.
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