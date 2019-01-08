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Aile i!

, annesi Menekşe ve babası ile tartıştı. Çıkan kavgada av tüfeğiyle ikisini de hayattan kopardı. Daha sonra da a kalkıştı.

Aile cinayeti!
Mersin'in Erdemli ilçesinde dün akşam saatlerinde aile faciası yaşandı. 35 yaşındaki , Güzeloluk Mahallesi'ndeki ailesinin evine gitti. Burada henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı annesi Menekşe (59) ve babası Murat Ay (56) ile tartıştı. Kavgaya dönüşen olayda ailesinin evindeki av tüfeğini aldı. Annesi Menekşe'yi ardından da babası 'a ateş açtı. Kanlar içinde yerde kalan karı-koca olay yerinde hayatını kaybetti. Cinayetin ardından Akdeniz Mahallesi'ndeki kendi evine giden Ali Ay, aynı tüfekle intihar etmeye çalıştı. Ancak bu sırada bölgeye gelen jandarma ekipleri, katil zanlısı genci gözaltına aldı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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