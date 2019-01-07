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kurşunu

Evlilik kurşunu
Tekırdağ'da pizzacıda çalışan Filiz Kızıldere (26), dün gece, kurye sevgilisi Mehmet Sönmez (24) ile birlikte restorandan çıktı. Çift arasında tartışma çıktı. Evlilik istediği reddedilen genç kız, tabancısını çıkardı. Erkek arkadaşına kurşun yağdırdı. Sönmez kanlar içinde yere yığıldı. de aynı silahı başına dayayıp, intihara kalkıştı. , yaklaşık 1,5 saat süren konuşmanınardından ikna edildi. Hastaneye kaldırılan Sönmez ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kızıldere, tutuklandı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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