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Speedy Alper!

’da hız sınırını aşan , 470 lira ceza yedi. Genç sürücü, “Helikopteri görünce heyecanlandım, yarıştım. F-16 ile yarışmıştı ondan esinlendim” dedi

Speedy Alper!
Polis helikopteri ile yarışan sürücü ceza yemekten kurtulamadı. Olay 31 Aralık'ta 'da yaşandı. Alper Vurar, üstünde uçan helikopteri görünce gaza bastı, yarışmaya başladı. 155 km hıza ulaştı. Ekipler, tarafından yakalandı. Helikopterden çekilen fotoğrafını cep telefonundan göstermesiyle şaşkına dönen Vurar, yarıştığı helikopterin polis helikopteri olduğunu öğrendi.



Genç adama, 470 lira para cezası kesildi. Vurar, "Helikopter yolu takip ettiğinden dolayı açıkçası yarışıyordum, 'Acaba geçebilir miyim?' diyordum, Kenan Sofuoğlu F-16 ile yarışmıştı ben de ondan esinlendim. Bu ceza gökyüzünden indi. Ben herhangi bir uyarı levhası görmedim" dedi.

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