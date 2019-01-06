Menopoza 1 bardak süt

Kadınlarda yumurtalama döneminin sona ermesi, menopoz olarak adlandırılıyor. Bu dönemde kadınlar hem fiziksel hem de hormonal olarak pek çok değişim yaşıyor. Sıcak basması, çarpıntı, huzursuzluk gibi sıkıntıların yanı sıra menopozda vücuttaki östrojen hormonu da azalıyor. Bu da kemik erimesi başta olmak üzere rahim kanseri gibi ciddi hastalıkları beraberinde getiriyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Aslıhan Küçük, kadınlarda kemik kaybını önlemenin en önemli yolunun süt ve süt ürünlerinin tüketiminden geçtiğini söylüyor. Menopozdaki kadınlarda günde 1 bardak süt içilmesini öneriyor. "Ancak ülseratif kolit, Chron hastalığı ve bağırsak sendromu hastaları aşırıya kaçmasın" diyor.
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