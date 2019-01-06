Denizli'de eski site yöneticisi Y.V. daire sakinlerinden aidat toplamasına rağmen geçtiğimiz yıl şubattan itibaren, doğalgaz faturalarını ödemedi. Şirket gazı kesti. Nisanda kapatıldığı için site sakinleri yaşananlardan habersiz kaldı. Fatura tutarı ise faizleriyle birlikte 54 bin TL'yi buldu. Y.V., geçtiğimiz yıl Ekim başında, mühürlü sayaçtaki vanaları açtı. Vanalara, dağıtım şirketi görevlileri tarafından sökülen hortumun yerine bahçe hortumu bağlayarak, dairelere kaçak gaz akışı sağladı. Daha sonra da taşındı. Görevliler kaçak bağlantıyı söktü.







15 gün boyunca evlerini ısıtamayan site sakinleri, Namık Kemal Aydoğan'ı yeni yönetici olarak seçti. Aydoğan da site sakinlerinden bin 500 TL toplayarak cezayı ödedi. Siteye yeni doğalgaz aboneliği alındı ve dairelerin tekrar ısınması sağlandı. Aydoğan, "Aramızda para toplayıp doğalgazımızı yeniden açtırdık. Kaçak bağlantının üzerinde bu kadar insan, deyim yerindeyse bombanın üzerinde yaşamış. Sayaca amatörce, telle bağlanan plastik bahçe hortumuyla, doğal gazı kullanmışız" dedi.







Eski yönetici, dağıtım şirketi görevlileri tarafından sökülen hortumun yerine bahçe hortumu bağlayarak, dairelere kaçak gaz akışı sağladı.







Eski yönetici Y.V. sırra kadem bastı. Her yerde aranıyor.