Dengeleri bozuldu

Kars'ta boz ayılar çöplüklerden beslenmeye alıştıkları için kış uykusuna yatmadı. Doğaseverler Sarıkamış ilçesindeki çöplükten beslendikleri için doğal dengeleri bozulan bozayıların kış uykusuna yatması için ilçe çöplüğünün kapatılması ya da etrafının çitlerle çevrilmesi gerektiğini belirtti.
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