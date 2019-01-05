Lübnan asıllı Kolombiyalı şarkıcı Shakira, hem sesi hem de güzelliği ile büyüledi. 41 yaşındaki şarkıcının güzellik sırları tüm kadınların ilgisindeydi. Dans etmeyi çok seven Shakira, sahip olduğu düz bir karın ve sıkı bir vücudu zumba yapmaya borçlu olduğunu söyledi. Günde 2 fincan yeşil çay içen, bu sayede vücudundaki yağları eriten Shakira, tam bir kuruyemiş tutkunu olduğunu da ekledi. Ara öğünlerde ceviz, fındık, badem ve zencefil yediğini belirtti.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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