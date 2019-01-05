Yemekleri lezzetlendiren sarımsak, aşk hayatında sorun yaşayanların yardımına koşuyor. Afrodizyak etkisi göstererek cinsel gücü ve isteği artırıyor. Kalbi güçlendiren, vücudu enfeksiyonlardan koruyan sarımsağın diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor:

Bağışıklığı güçlendirir.

Pankreas ve kolon kanserine karşı korur.

Alzheımer'ı önler.

Kan şekerini düşürür.

Kolesterolü dengeler.

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