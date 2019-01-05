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Hemoroidin düşmanı

Hemoroidin düşmanı su
Halk arasında bar olarak bilinen hemoroit, hayatı kabusa çeviriyor. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Zehra Şahan, ten korunmanın sırrını açıklıyor. Yanlış beslenme, hareketsizlik ve tuvalette uzun süre oturma gibi durumların hemoroide neden olduğunu vurguluyor. "Lifli gıdalar tüketin, meyve sebze tam tahıl tüketin. Her gün 6-8 bardak su, yı yumuşatır. Gaita yapmak için en uygun zaman genellikle sabah kahvaltısından sonradır. Uzun süre tuvalette oturmaktan kaçının" önerisinde bulunuyor.
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