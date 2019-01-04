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Engi- biter

Enginar-biber romatizma biter
, eklemlerin iç yüzeğinde iltihaplanmalara yol açıyor. 3 aydan uzun süren , hastalığa işaret ediyor. Uzmanlar, romatizmaya iyi gelen 5 süper besini açıklıyor:
Engi: Vücuttaki iltihaplanmayı yok ediyor.
Domates: C vitaminiyle kemiklere kuvvet veriyor.
Balık: Omega sayesinde ağrı kesiyor.
Kırmızı : Kapsaisin maddesi, romatizma ağrılarını kesiyor.
Kuşkonmaz: Romatizmal hastalıkları önlüyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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