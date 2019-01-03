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Prostata altın vuruş!
Erkeklerin korkulu rüyası , 60'lı yaşlardan sonra kendini gösteriyor. Her erkekte doğuştan bulunan, yaşla birlikte hormon dengesinin değişmesi sonucu büyümeye başlayan prostat, yaşam kalitesini düşürüyor. Uzmanlar, prostat sağlığı için tüketilmesi gereken besinleri sıralıyor:
DOMATES: Prostat ine yakalanma riskini yüzde 53 düşürür.
ZERDEÇAL: Prostat kanserinde tümörlü hücrelerin yayılmasını engeller.
NAR: Prostat kanserinden korur.
SOMON: Prostat kanseri gelişme riskini azaltır.
YEŞİL ÇAY: Prostat büyümesini engeller.
KABAK ÇEKİRDEĞİ: İyi huylu prostat büyümesini engeller. Prostat kanserinden korur.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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