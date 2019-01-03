Formula 1'in efsanesi Michael Schumacher, 7 kez dünya şampiyonluğunu ilan etti. Ancak efsane sporcu, 2013'te Fransa Alpleri'nde kayak yaparken kaza geçirdi. Başını kayaya çarpan Schumacher, komaya girdi. 5 yıldır ölüm kalım savaşı veren Alman pilot, bugün 50 yaşına girdi. Eşi Corinna, sosyal medya hesabından şu mesajı verdi: "Ona bir hediye hazırladık. Sanal bir müze. Onun başarılarını tekrar görebileceğiz."