Formula 1'in efsanesi Michael Schumacher, 7 kez dünya şampiyonluğunu ilan etti. Ancak efsane sporcu, 2013'te Fransa Alpleri'nde kayak yaparken kaza geçirdi. Başını kayaya çarpan Schumacher, komaya girdi. 5 yıldır ölüm kalım savaşı veren Alman pilot, bugün 50 yaşına girdi. Eşi Corinna, sosyal medya hesabından şu mesajı verdi: "Ona bir hediye hazırladık. Sanal bir müze. Onun başarılarını tekrar görebileceğiz."
- Yaşam
- 03.01.2019
- Gazete
Michael Schumacher 50 yaşında
- Bitmiş İlişkiler Müzesi hangi şehirdedir?
- Uşak’ta facia! 5 genç...
- Meteoroloji'den 15 ile son dakika yağış uyarısı
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.