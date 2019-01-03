Gribe bir bardak boza

Boza, tarçın ve leblebi... Kış aylarının en sevilen lezzetlerinden bu içecek, hem ağızları tatlandırıyor hem de sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Yüzlerce yıldır süregelen bir lezzet olan bu mucizevi içecek, grip ve soğuk algınlığına savaş açıyor. Öksürüğü hafifletiyor. Anne sütünü artırıyor. Sindirimi hızlandırıyor. Bağırsaklara güç veriyor. Kanserle mücadele eden boza, kemikleri güçlendiriyor. Uzmanlar, hastalıklara lezzetli bir çözüm için günde 1 bardak boza içmesini öneriyor.
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