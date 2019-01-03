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Gribe bir bardak

Gribe bir bardak boza
Boza, tarçın ve leblebi... Kış aylarının en sevilen lezzetlerinden bu içecek, hem ağızları tatlandırıyor hem de sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Yüzlerce yıldır süregelen bir lezzet olan bu mucizevi içecek, ve soğuk algınlığına savaş açıyor. Öksürüğü hafifletiyor. Anne sütünü artırıyor. Sindirimi hızlandırıyor. Bağırsaklara güç veriyor. le mücadele eden , kemikleri güçlendiriyor. Uzmanlar, hastalıklara lezzetli bir çözüm için günde 1 bardak boza içmesini öneriyor.
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